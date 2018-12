Сане признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане стал лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. В матче с «Хоффенхаймом» (2:1) Сане оформил дубль, который принес победу «горожанам».

В голосовании немецкий футболист обошел нападающего «ПСЖ» Неймара, форварда «Янг Бойз» Гийома Оаро и защитника «Ливерпуля» Энди Робертсона.

🔥 Led Manchester City to Group F victory with two fine goals...#UCL Player of the Week = Leroy Sané! 👏👏👏 pic.twitter.com/5gFrQpgK4n