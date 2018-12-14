Максим Бузникин: «Краснодару» нужно как можно дальше пройти в Лиге Европы - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    начало в 22:30
    Нюрнберг
    Вольфсбург
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 23:00
    Сельта
    Леганес
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Дижон
    ПСЖ
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Генгам
    Ренн
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Лион
    Монако
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Марсель
    Бордо
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Амьен
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Ницца
    Сент-Этьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Ним
    Лилль
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Реймс
    Страсбург
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Нант
    Монпелье
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Кан
    Тулуза
    0
    0
    • Футбол14 декабря 2018 17:37Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Максим Бузникин: «Краснодару» нужно как можно дальше пройти в Лиге Европы

    Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин назвал главную задачу перед командой в Лиге Европы.

    «Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв второе место в группе.

    «Какая стоит задача? Пройти как можно дальше. Мы рассчитывали на то, что выйдем из группы, и задачу решили. Не без нервов, но все равно решили. Вы хотели, чтобы я сказал, что у нас стоит задача выиграть Лигу Европы? Хотим как можно дальше пройти, все зависит от силы соперников и нашей готовности», - цитирует Бузникина «Р-Спорт».

    #бузникин максим#фк краснодар#лига европы#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта