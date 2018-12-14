Максим Бузникин: «Краснодару» нужно как можно дальше пройти в Лиге Европы

Футбол 14 декабря 2018 17:37 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин назвал главную задачу перед командой в Лиге Европы.

«Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв второе место в группе.

«Какая стоит задача? Пройти как можно дальше. Мы рассчитывали на то, что выйдем из группы, и задачу решили. Не без нервов, но все равно решили. Вы хотели, чтобы я сказал, что у нас стоит задача выиграть Лигу Европы? Хотим как можно дальше пройти, все зависит от силы соперников и нашей готовности», - цитирует Бузникина «Р-Спорт».