Юрген Клопп: Моуринью - самый успешный менеджер в мире

Футбол 14 декабря 2018 18:15 Источник: «Газета.Ru»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал своего коллегу из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью самым успешным менеджером в мире.

- Меня не интересует, сколько очков набрал «Манчестер Юнайтед». У них в воротах Давид Де Хеа, в нападении Маркус Рэшфорд и Ромелу Лукаку, поэтому нужно смотреть не на место в турнирной таблице, а на качество команды. В воскресенье будет очень напряженный матч, но мы к нему готовы. У «МЮ» всегда все в порядке с амбициями, а Моуринью - самый успешный менеджер в мире, - приводит слова Клоппа «Газета.Ru» со ссылкой на британскую Independent.

Напомним, что встреча 17-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «МЮ» пройдет 16 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени.