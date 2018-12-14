Юрген Клопп: Моуринью - самый успешный менеджер в мире - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    начало в 22:30
    Нюрнберг
    Вольфсбург
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 23:00
    Сельта
    Леганес
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Дижон
    ПСЖ
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Генгам
    Ренн
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Лион
    Монако
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Марсель
    Бордо
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Амьен
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Ницца
    Сент-Этьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Ним
    Лилль
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Реймс
    Страсбург
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Нант
    Монпелье
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Кан
    Тулуза
    0
    0
    • Футбол14 декабря 2018 18:15Источник: «Газета.Ru»

    Юрген Клопп: Моуринью - самый успешный менеджер в мире

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал своего коллегу из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью самым успешным менеджером в мире.

    - Меня не интересует, сколько очков набрал «Манчестер Юнайтед». У них в воротах Давид Де Хеа, в нападении Маркус Рэшфорд и Ромелу Лукаку, поэтому нужно смотреть не на место в турнирной таблице, а на качество команды. В воскресенье будет очень напряженный матч, но мы к нему готовы. У «МЮ» всегда все в порядке с амбициями, а Моуринью - самый успешный менеджер в мире, - приводит слова Клоппа «Газета.Ru» со ссылкой на британскую Independent.

    Напомним, что встреча 17-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «МЮ» пройдет 16 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени.

    #апл#фк ливерпуль#клопп юрген#фк манчестер юнайтед#моуринью жозе
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта