УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги Европы

Футбол 14 декабря 2018 19:14 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Сметанникова Дарья

УЕФА вынес решения по наказаниям в адрес «Спартака» по итогам двух матчей Лиги Европы. Московский клуб заплатит 55 тысяч евро штрафа.

В домашней игре против «Рапида» (1:2) болельщики красно-белых обвинялись в проникновении на поле, а также блокировании лестничных проходов. За эти нарушения «Спартак» оштрафован на 28 тысяч евро.

В матче с «Рейнджерс» (4:3) «Спартак» нарушил ряд правил: бросание предметов болельщиками, использование пиротехники, блокирование лестничных проходов и задержка начала встречи. За это нарушение красно-белые заплатят 27 тысяч евро.