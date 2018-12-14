УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги Европы - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 19:14Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Сметанникова Дарья

    УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги Европы

    УЕФА вынес решения по наказаниям в адрес «Спартака» по итогам двух матчей Лиги Европы. Московский клуб заплатит 55 тысяч евро штрафа.

    В домашней игре против «Рапида» (1:2) болельщики красно-белых обвинялись в проникновении на поле, а также блокировании лестничных проходов. За эти нарушения «Спартак» оштрафован на 28 тысяч евро.

    В матче с «Рейнджерс» (4:3) «Спартак» нарушил ряд правил: бросание предметов болельщиками, использование пиротехники, блокирование лестничных проходов и задержка начала встречи. За это нарушение красно-белые заплатят 27 тысяч евро.

    #фк спартак#уефа#лига европы#Футбол-Россия
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