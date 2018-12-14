Тьерри Анри: Едем в Лион, чтобы сражаться - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 19:20Источник: ФК «Монако»

    Тьерри Анри: Едем в Лион, чтобы сражаться

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

    - Мы едем в Лион, чтобы сражаться. Я был на стадионе, когда они обыграли «Манчестер Сити», поэтому знаю, что нам будет нелегко.

    Мы не знаем, кто будет играть в воскресенье. Хотелось бы, чтобы нам было доступно больше игроков, чем матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», - приводит слова Анри пресс-служба «Монако» в Twitter.

    Добавим, что встреча между «Лионом» и «Монако» состоится на стадионе «Стад де Люмьер» 16 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

    #лига 1#фк монако#фк лион#анри тьерри
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