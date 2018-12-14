Юри Тилеманс: «Монако» нужно как можно скорее набирать очки - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 19:23Источник: ФК «Монако»

    Юри Тилеманс: «Монако» нужно как можно скорее набирать очки

    Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

    - Мы понимаем в какой мы ситуации, нам нужно как можно скорее набирать очки, поэтому нам нужно показать характер и сражаться друг за друга.

    «Лион» имеет тенденцию к чередованию очень хороших выступлений, с менее хорошими, но мы отправляемся туда, чтобы выиграть, несмотря на то, что знаем насколько непросто это будет.

    С каждым матчем я чувствую себя лучше, впрочем как и вся команда. Каждый пытается сделать все, что в его силах, чтобы мы покинули зону вылета. У этой команды есть большой потенциал. Мы знаем, что можем играть намного лучше, победы на выезде пошли нам на пользу, нужно постараться продолжить эту серию, - приводит слова Тилеманс пресс-служба «Монако».

    Добавим, что встреча между «Лионом» и «Монако» состоится на стадионе «Стад де Люмьер» 16 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

    #лига 1#Тилеманс Юри#фк монако#фк лион
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