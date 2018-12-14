Юри Тилеманс: «Монако» нужно как можно скорее набирать очки

Футбол 14 декабря 2018 19:23 Источник: ФК «Монако»

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

- Мы понимаем в какой мы ситуации, нам нужно как можно скорее набирать очки, поэтому нам нужно показать характер и сражаться друг за друга.

«Лион» имеет тенденцию к чередованию очень хороших выступлений, с менее хорошими, но мы отправляемся туда, чтобы выиграть, несмотря на то, что знаем насколько непросто это будет.

С каждым матчем я чувствую себя лучше, впрочем как и вся команда. Каждый пытается сделать все, что в его силах, чтобы мы покинули зону вылета. У этой команды есть большой потенциал. Мы знаем, что можем играть намного лучше, победы на выезде пошли нам на пользу, нужно постараться продолжить эту серию, - приводит слова Тилеманс пресс-служба «Монако».

Добавим, что встреча между «Лионом» и «Монако» состоится на стадионе «Стад де Люмьер» 16 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.