Бенедикт Хеведес: Я веган – это хорошо для восстановления и для окружающей среды

Футбол 14 декабря 2018 19:44 Источник: ФК «Локомотив» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал клубному телевидению о своих пристрастиях в еде.

«Я веган, это правда. Разница между веганами и вегетарианцами в том, что вегетарианцы едят яйца и молочные продукты. Питание веганов основано лишь на растительной пище. Я сделал выбор из-за множества причин. Прежде всего, из-за здоровья. Так чувствую себя гораздо лучше, восстанавливаюсь гораздо быстрее. Также это хорошо для окружающей среды и животных. Каждый день мы убиваем много животных из-за того, что есть мясо — норма для нас.

Почему отказался и от молочных продуктов и яиц? Проведено множество исследований, доказывающих, что молоко провоцирует воспаления в теле. Это не очень хорошо для спортсменов. Я изучал множество исследований, чтобы понять, что полезно для тела.

На базе в Баковке я не сталкивался с проблемами, чтобы найти подходящую мне еду. Повара немного удивились тому, что я веган, но просто готовят для меня больше овощей. И вообще в Москве это не проблема. В приложениях на телефоне смотрю, какие рестораны есть для веганов и вегетарианцев. Очень много вариантов куда пойти», - рассказал Хеведес.