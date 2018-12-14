Адвокат Кокорина: Согласно заключениям судмедэкспертов обвиняемых надо немедленно освободить

Футбол 14 декабря 2018 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Адвокат Татьяна Стукалова сообщила, что нападающего «Зенита» Александра Кокорина нужно немедленно освободить из СИЗО.

«Сегодня защите Кокориных предъявлены заключения судебно-медицинских экспертов, содержание которых раскрыть я не имею возможности, но не могу не сообщить, что результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу.

Возникает один вопрос, каким образом эти заключения могут быть предъявлены суду 18 декабря? Поскольку защите копии указанных заключений не предоставлялись, а на дату вынесения решения суда первой инстанции данные экспертизы еще не были готовы. Выражаем надежду на объективность и добросовестность следователя, который должен проявить инициативу и предоставить суду выводы судебно-медицинских экспертов. Если этого не произойдет, как случилось в суде первой инстанции с видеоматериалами, то это будет свидетельствовать об умышленном незаконном удержании под стражей обвиняемых.

Александр Кокорин просил передать всем, кто его поддерживает, слова благодарности», - написала Стукалова в инстаграме.

Напомним, арест Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева был продлен до 8 февраля.

11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.