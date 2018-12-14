Адвокат Кокорина: Согласно заключениям судмедэкспертов обвиняемых надо немедленно освободить - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 20:00Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Адвокат Кокорина: Согласно заключениям судмедэкспертов обвиняемых надо немедленно освободить

    Адвокат Татьяна Стукалова сообщила, что нападающего «Зенита» Александра Кокорина нужно немедленно освободить из СИЗО.

    «Сегодня защите Кокориных предъявлены заключения судебно-медицинских экспертов, содержание которых раскрыть я не имею возможности, но не могу не сообщить, что результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу.

    Возникает один вопрос, каким образом эти заключения могут быть предъявлены суду 18 декабря? Поскольку защите копии указанных заключений не предоставлялись, а на дату вынесения решения суда первой инстанции данные экспертизы еще не были готовы. Выражаем надежду на объективность и добросовестность следователя, который должен проявить инициативу и предоставить суду выводы судебно-медицинских экспертов. Если этого не произойдет, как случилось в суде первой инстанции с видеоматериалами, то это будет свидетельствовать об умышленном незаконном удержании под стражей обвиняемых.

    Александр Кокорин просил передать всем, кто его поддерживает, слова благодарности», - написала Стукалова в инстаграме.

    Напомним, арест Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева был продлен до 8 февраля.

    11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    #кокорин александр#мамаев павел#фк зенит#фк краснодар#Футбол-Россия#рпл
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