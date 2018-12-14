Адвокат Мамаева: Мы довольны результатами судебно-медицинской экспертизы - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 20:17Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Адвокат Мамаева: Мы довольны результатами судебно-медицинской экспертизы

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о результатах судебно-медицинской экспертизы.

    «Мы довольны результатами судебно-медицинской экспертизы. Выводы нас устраивают. Был установлен легкий вред здоровью, никаких тяжких телесных. Мы говорим о том, что Мамаев причастен только к одному эпизоду. Второй нас в меньшей степени интересует, но в обоих случаях результаты экспертизы благоприятны для всех фигурантов.

    Это основание для квалификации дела, доказательства пока не учитываются. Суд принимает во внимание закончено ли производство по делу и может ли кто-то из обвиняемых повлиять на его ход. С результатами мы ознакомились и понимаем, что никакого влияния быть не может. Это свидетельствует, что тяжких последствий нет.

    Состав преступления по 115 статье части 1 не очень тяжкий. Максимальное наказание — 4 месяца ареста. Минимальное — 40 тысяч рублей и прекращение дела по примирению сторон», - цитирует Бушманова Sport24.ru.

    Напомним, 11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    #мамаев павел#кокорин александр#фк краснодар#фк зенит#рпл#Футбол-Россия
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