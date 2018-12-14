Роналду пропустит один из ближайших трех матчей «Ювентуса» в серии А - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 20:21Источник: ФК «Ювентус»Автор: Сметанникова Дарья

    Роналду пропустит один из ближайших трех матчей «Ювентуса» в серии А

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что форвард команды Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей.

    «Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей — с «Ромой», «Аталантой» или «Сампдорией», — приводит слова Аллегри официальный твиттер клуба.

    В текущем сезоне 33-летний португалец провел за «Ювентус» 15 матчей в серии А, в которых забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.

    «Ювентус» после 15 туров серии А занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.

    #роналду криштиану#аллегри массимилиано#фк ювентус#серия а
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