Роналду пропустит один из ближайших трех матчей «Ювентуса» в серии А

Футбол 14 декабря 2018 20:21 Источник: ФК «Ювентус» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что форвард команды Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей.

«Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей — с «Ромой», «Аталантой» или «Сампдорией», — приводит слова Аллегри официальный твиттер клуба.

В текущем сезоне 33-летний португалец провел за «Ювентус» 15 матчей в серии А, в которых забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.

«Ювентус» после 15 туров серии А занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.