Салах второй раз подряд признан лучшим африканским футболистом по версии BBC

Футбол 14 декабря 2018 21:40 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

BBC назвала лучшего африканского футболиста 2018 года.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом второй год подряд.

В 2018 году 26-летний египтянин получил «Золотую бутсу» в АПЛ, забив 32 мяча, а его 10 голов в Лиге чемпионов-2017/18 помогли «Ливерпулю» дойти до финала.

В голосовании Салах обошел защитника «Ювентуса» Медхи Бенатиа (Марокко), защитника «Наполи» Калиду Кулибали (Сенегал), полузащитника «Атлетико» Томас Партея (Гана) и нападающего «Ливерпуля» Садио Мане (Сенегал).