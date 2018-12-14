Салах второй раз подряд признан лучшим африканским футболистом по версии BBC - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Лада
    Чэн Тоу
    2
    5
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    ЦСК ВВС
    КРС-ОЭРДЖИ
    8
    5
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    начало в 22:30
    Нюрнберг
    Вольфсбург
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 23:00
    Сельта
    Леганес
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Лион
    Монако
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Марсель
    Бордо
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Нант
    Монпелье
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Амьен
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Ним
    Лилль
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Реймс
    Страсбург
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Ницца
    Сент-Этьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Кан
    Тулуза
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Дижон
    ПСЖ
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Генгам
    Ренн
    0
    0
    • Футбол14 декабря 2018 21:40Источник: BBCАвтор: Сметанникова Дарья

    Салах второй раз подряд признан лучшим африканским футболистом по версии BBC

    BBC назвала лучшего африканского футболиста 2018 года.

    Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом второй год подряд.

    В 2018 году 26-летний египтянин получил «Золотую бутсу» в АПЛ, забив 32 мяча, а его 10 голов в Лиге чемпионов-2017/18 помогли «Ливерпулю» дойти до финала.

    В голосовании Салах обошел защитника «Ювентуса» Медхи Бенатиа (Марокко), защитника «Наполи» Калиду Кулибали (Сенегал), полузащитника «Атлетико» Томас Партея (Гана) и нападающего «Ливерпуля» Садио Мане (Сенегал).

    #салах мохамед#фк ливерпуль#сборная египта по футболу
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта