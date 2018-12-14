Нико Ковач: В этом году у «Баварии» еще три матча в бундеслиге, мы должны побеждать в Ганновере - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 22:30Источник: ФК «Бавария»

    Нико Ковач: В этом году у «Баварии» еще три матча в бундеслиге, мы должны побеждать в Ганновере

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями о предстоящем матче чемпионата Германии против «Ганновера».

    - Лига чемпионов в этом году завершена. Впереди у нас еще три матча в бундеслиге, первый из которых в Ганновере. Мы должны побеждать.

    Мы играем на выезде, и болельщики на трибунах сделают все, чтобы усложнить нам жизнь. У них очень быстрые нападающие, на прошлых выходных им откровенно не повезло.

    На заключительной тренировке мы посмотрим, есть ли у кого-то ушибы. По ее итогам мы примем решение. Мы должны принимать во внимание тот факт, что у нас будет три матча в течение недели, - цитирует Ковача пресс-служба «Баварии».

    Добавим, что встреча 15-го тура пройдет в Ганновере в ближайшую субботу и начнется в 17:30 по московскому времению

    #фк бавария#фк ганновер 96#бундеслига#ковач нико
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