Нико Ковач: В этом году у «Баварии» еще три матча в бундеслиге, мы должны побеждать в Ганновере

Футбол 14 декабря 2018 22:30 Источник: ФК «Бавария»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями о предстоящем матче чемпионата Германии против «Ганновера».

- Лига чемпионов в этом году завершена. Впереди у нас еще три матча в бундеслиге, первый из которых в Ганновере. Мы должны побеждать.

Мы играем на выезде, и болельщики на трибунах сделают все, чтобы усложнить нам жизнь. У них очень быстрые нападающие, на прошлых выходных им откровенно не повезло.

На заключительной тренировке мы посмотрим, есть ли у кого-то ушибы. По ее итогам мы примем решение. Мы должны принимать во внимание тот факт, что у нас будет три матча в течение недели, - цитирует Ковача пресс-служба «Баварии».

Добавим, что встреча 15-го тура пройдет в Ганновере в ближайшую субботу и начнется в 17:30 по московскому времению