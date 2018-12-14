Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» не должен бояться «Манчестер Юнайтед»

Футбол 14 декабря 2018 23:10 Источник: Sky Sports

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от домашнего матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

- Мы все знаем, с чем столкнемся. Мы тоже набрали неплохой темп, поэтому нам не нужно ничего бояться, но мы должны осознавать опасность «Манчестер Юнайтед».

У них хорошие игроки, особенно в линии атаки, так что мы должны быть готовы к этому. Но также нам необходимо показать свой футбол и оказывать давление.

Мы еще ничего не выиграли, нам еще предстоит пройти долгий путь, но, безусловно, мы гордимся таким стартом. Это не так уж и плохо! Я наслаждаюсь каждым моментом этого, - цитирует ван Дейка Sky Sports.

Добавим, что «Ливерпуль» после 16 туров чемпионата Англии набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице АПЛ.

Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится 16 декабря на стадионе «Энфилд» и начнется в 19:00 по московскому времени.