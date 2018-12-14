Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» не должен бояться «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 23:10Источник: Sky Sports

    Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» не должен бояться «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от домашнего матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

    - Мы все знаем, с чем столкнемся. Мы тоже набрали неплохой темп, поэтому нам не нужно ничего бояться, но мы должны осознавать опасность «Манчестер Юнайтед».

    У них хорошие игроки, особенно в линии атаки, так что мы должны быть готовы к этому. Но также нам необходимо показать свой футбол и оказывать давление.

    Мы еще ничего не выиграли, нам еще предстоит пройти долгий путь, но, безусловно, мы гордимся таким стартом. Это не так уж и плохо! Я наслаждаюсь каждым моментом этого, - цитирует ван Дейка Sky Sports.

    Добавим, что «Ливерпуль» после 16 туров чемпионата Англии набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице АПЛ.

    Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится 16 декабря на стадионе «Энфилд» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    #апл#фк ливерпуль#фк манчестер юнайтед#ван дейк виргил
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