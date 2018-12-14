«Спартак» подает иск на 20 тысяч евро к фанату, выбежавшему на поле в матче с «Рапидом»

Футбол 14 декабря 2018 23:42 Источник: Sport24.ru

Фанат «Спартака» Мирослав Голунов рассказал, что московский клуб подает к нему иск в размере 20 тысяч евро.

- Мне позвонил представитель Спартака и сказал, что клуб подал на меня иск в размере 20 тысяч евро. Теперь мне должно прийти исковое заявление и повестка в суд. Считаю, что клуб некрасиво поступает в этой ситуации.

Спросил ли я, почему штраф 20 тысяч евро? УЕФА наложил на «Спартак» штраф на 28 тысяч евро в матче с «Рапидом». 8 тысяч наложили за то, что болельщики преграждали проход на лестничных площадках, и 20 тысяч евро за то, что болельщик выбежал на поле. Этот штраф за мной, - приводит слова Голунова Sport24.ru.

Напомним, на 71-й минуте матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Рапидом» (1:2), который прошел на стадионе «Открытие Арена», Голунов выбежал на поле и подбежал к Глушакову. Его оттеснили другие игроки «Спартака», вставшие на защиту капитана.

Ранее сообщалось, что Голунов получил запрет на посещение футбольных матчей на пять лет.