«Спартак» подает иск на 20 тысяч евро к фанату, выбежавшему на поле в матче с «Рапидом» - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 23:42Источник: Sport24.ru

    «Спартак» подает иск на 20 тысяч евро к фанату, выбежавшему на поле в матче с «Рапидом»

    Фанат «Спартака» Мирослав Голунов рассказал, что московский клуб подает к нему иск в размере 20 тысяч евро.

    - Мне позвонил представитель Спартака и сказал, что клуб подал на меня иск в размере 20 тысяч евро. Теперь мне должно прийти исковое заявление и повестка в суд. Считаю, что клуб некрасиво поступает в этой ситуации.

    Спросил ли я, почему штраф 20 тысяч евро? УЕФА наложил на «Спартак» штраф на 28 тысяч евро в матче с «Рапидом». 8 тысяч наложили за то, что болельщики преграждали проход на лестничных площадках, и 20 тысяч евро за то, что болельщик выбежал на поле. Этот штраф за мной, - приводит слова Голунова Sport24.ru.

    Напомним, на 71-й минуте матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Рапидом» (1:2), который прошел на стадионе «Открытие Арена», Голунов выбежал на поле и подбежал к Глушакову. Его оттеснили другие игроки «Спартака», вставшие на защиту капитана.

    Ранее сообщалось, что Голунов получил запрет на посещение футбольных матчей на пять лет.

    #лига европы#Футбол-Россия#рпл#фк спартак#болельщики#фк рапид
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