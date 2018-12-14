Валерий Гладилин: В «Спартаке» очень много возрастных ребят, при этом нет ярких звезд

Футбол 14 декабря 2018 23:48 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от матча Лиги Европы между красно-белыми и «Вильярреалом» (0:2).

- Итог матча считаю закономерным. Соперник выглядел более сбалансированно во всех линиях. Проблемы «Спартака» были видны, особенно в обороне. Исполнители здесь все время меняются. То играла связка Комбаров-Ещенко, потом стали появляться другие сочетания. Снова Мельгарехо начал играть в обороне. То есть, здесь нет железобетонных исполнителей. В центральной зоне игроки тоже менялись. А все это сказывается на действиях в защите. К Максименко у меня претензий нет. Он выполнял свою работу нормально. А вот в линии обороны были недочеты. Соперник мог забить и больше. Особенно во втором тайме. Кононову надо работать над этим.

Нужно ли оставлять в команде Попова? Кононову надо определяться с новым составом. В команде очень много возрастных ребят. При этом нет ярких звезд. Люди, по сути, завершают карьеру, и темп они не выдерживают. Игроки соперника все делали быстрее, и в мыслях, и в исполнении. И это чуть-чуть сказалось. К тому же Попов, Еременко и Глушаков дублируют друг друга. Они одноплановые футболисты. Команде не нужно такое количество опытных игроков. Надо привлекать больше молодежи, которая будет двигаться, - приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что после этой игры «Вильярреал» и «Рапид», набрав по десять очков, заняли первое и второе место в группе G соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» с шестью баллами расположился на третьей позиции, а «Спартак», имея пять очков, занял четвертую строчку.