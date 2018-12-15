Сергей Веденеев: Если нужно занимать высокие места в Европе - в паспорт не нужно заглядывать - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 00:09Источник: Rusfootball.info

    Сергей Веденеев: Если нужно занимать высокие места в Европе - в паспорт не нужно заглядывать

    Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев оценил выступление российских клубов в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

    - У каждого клуба свои отдельные причины. У «Зенита» это вообще целый букет причин, не позволяющий играть в футбол. Массовая ротация, отсутствие сыгранности, физической формы, близость отпуска и качество поля. В атакующих действиях совсем ничего не получалось и виной тому не лучшего качества поле.

    У «Краснодара» тоже интересная картина. «Севилья» играла на невероятных скоростях. Несмотря на наличие сильных игроков, «быки» не смогли приблизиться к этим скоростям. А когда дело уже было сделано, испанцы сбавили обороты и докатили до такого результата.

    У каждой команды свои причины. У многих проблемы. Вон «Милан» проиграл, у итальянских клубов трудности. У «Севильи» в составе было всего три испанца. Отличная команда и никаких разговоров о том, что нужно ставить и развивать своих не ведется. Если нужно занимать высокие места в Европе - в паспорт не нужно заглядывать, - передает слова Веденеева Rusfootball.info.

    Напомним, что в 6-м туре Лиги Европы «Спартак» уступил «Вильярреалу» (0:2), «Зенит» проиграл «Спарте» (0:2), а «Севилья» разгромила «Краснодар» (3:0).

    #лига европы#Футбол-Россия#фк краснодар#фк зенит#веденеев сергей#фк севилья#фк милан
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