Жозе Моуринью: Футбольная команда – это больше, чем покупка игроков и обновление состава

Футбол 15 декабря 2018 06:13 Источник: Goal.com Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что португалец недоволен трансферной политикой английского клуба.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о текущем положении своей команды. На данный момент "красные дьяволы" занимают 6-е место в таблице АПЛ.

«Футбольная команда – это больше, чем покупка игроков и обновление состава. Это как дом, в который нельзя просто накупить новой мебели.

Сначала нужно приложить немало усилий и закончить все работы в нем. А уже потом можно тратить деньги на покупку лучшей мебели и жить в великолепном доме», – приводит слова Моуринью Goal.