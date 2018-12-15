Жозе Моуринью: Футбольная команда – это больше, чем покупка игроков и обновление состава - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 06:13Источник: Goal.comАвтор: Гичунцев Артур

    Жозе Моуринью: Футбольная команда – это больше, чем покупка игроков и обновление состава

    Ранее сообщалось, что португалец недоволен трансферной политикой английского клуба.

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о текущем положении своей команды. На данный момент "красные дьяволы" занимают 6-е место в таблице АПЛ.

    «Футбольная команда – это больше, чем покупка игроков и обновление состава. Это как дом, в который нельзя просто накупить новой мебели.

    Сначала нужно приложить немало усилий и закончить все работы в нем. А уже потом можно тратить деньги на покупку лучшей мебели и жить в великолепном доме», – приводит слова Моуринью Goal.

    #апл#фк манчестер юнайтед#моуринью жозе
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