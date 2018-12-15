СМИ: Неймар решил остаться в «ПСЖ»

Футбол 15 декабря 2018 08:15 Источник: Le10sport Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в "Барселону".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар принял решение остаться в чемпионате Франции. Об этом сообщает le10sport.

Согласно источнику, никто из заинтересованных клубов не готов платить бразильцу 36 млн евро за сезон. Именно такую зарплату 26-летний игрок получает в Париже.

В одном из интервью Неймар отметил, что каждый футболист должен попробовать свои силы в чемпионате Англии. При этом он не стал исключать своего возвращения в испанскую примеру.

В текущем сезоне форвард "ПСЖ" провел 19 матчей, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач.