СМИ: Неймар решил остаться в «ПСЖ» - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 08:15Источник: Le10sportАвтор: Гичунцев Артур

    СМИ: Неймар решил остаться в «ПСЖ»

    Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в "Барселону".

    Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар принял решение остаться в чемпионате Франции. Об этом сообщает le10sport.

    Согласно источнику, никто из заинтересованных клубов не готов платить бразильцу 36 млн евро за сезон. Именно такую зарплату 26-летний игрок получает в Париже.

    В одном из интервью Неймар отметил, что каждый футболист должен попробовать свои силы в чемпионате Англии. При этом он не стал исключать своего возвращения в испанскую примеру.

    В текущем сезоне форвард "ПСЖ" провел 19 матчей, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач.

    #лига 1#фк псж#неймар#Возможные трансферы
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