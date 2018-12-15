Ривалдо хотел бы видеть Иско в «Барселоне»

Ранее сообщалось, что испанец хочет покинуть "Реал".
Бывший форвард "Барселоны" Ривалдо прокомментировал информацию о возможном трансфере в каталонский клуб полузащитника мадридского "Реала" Иско.
"Если меня спросят, хотел бы я видеть Иско в "Барселоне", то да, хотел бы. Иско – отличный игрок. Этот трансфер пошел бы на пользу и клубу, и самому испанцу.
С другой стороны, все понимают, что осуществить этот переход очень тяжело. Сложно представить, как принципиальных соперника обсуждают переход такого футболиста", – цитирует Ривалдо Betfair.
Ранее сообщалось, что Иско недоволен отношением со стороны нового главного тренера "сливочных" Сантьяго Солари. По слухам, хавбек готов рассмотреть предложения о смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.