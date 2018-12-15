Ривалдо хотел бы видеть Иско в «Барселоне» - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 08:41Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Ривалдо хотел бы видеть Иско в «Барселоне»

    Ранее сообщалось, что испанец хочет покинуть "Реал".

    Бывший форвард "Барселоны" Ривалдо прокомментировал информацию о возможном трансфере в каталонский клуб полузащитника мадридского "Реала" Иско.

    "Если меня спросят, хотел бы я видеть Иско в "Барселоне", то да, хотел бы. Иско – отличный игрок. Этот трансфер пошел бы на пользу и клубу, и самому испанцу.

    С другой стороны, все понимают, что осуществить этот переход очень тяжело. Сложно представить, как принципиальных соперника обсуждают переход такого футболиста", – цитирует Ривалдо Betfair.

    Ранее сообщалось, что Иско недоволен отношением со стороны нового главного тренера "сливочных" Сантьяго Солари. По слухам, хавбек готов рассмотреть предложения о смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.

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