Ривалдо хотел бы видеть Иско в «Барселоне»

Футбол 15 декабря 2018 08:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что испанец хочет покинуть "Реал".

Бывший форвард "Барселоны" Ривалдо прокомментировал информацию о возможном трансфере в каталонский клуб полузащитника мадридского "Реала" Иско.

"Если меня спросят, хотел бы я видеть Иско в "Барселоне", то да, хотел бы. Иско – отличный игрок. Этот трансфер пошел бы на пользу и клубу, и самому испанцу.

С другой стороны, все понимают, что осуществить этот переход очень тяжело. Сложно представить, как принципиальных соперника обсуждают переход такого футболиста", – цитирует Ривалдо Betfair.

Ранее сообщалось, что Иско недоволен отношением со стороны нового главного тренера "сливочных" Сантьяго Солари. По слухам, хавбек готов рассмотреть предложения о смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.