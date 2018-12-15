Аллегри поддержал Роналду, который ранее заявил, что «Ювентус» более семейная команда, чем «Реал» - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 11:00Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

    Аллегри поддержал Роналду, который ранее заявил, что «Ювентус» более семейная команда, чем «Реал»

    Португалец покинул "сливочных" минувшим летом.

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри согласился с нападающим Криштиану Роналду, который ранее заявил, что итальянский клуб более семейная команда, чем мадридский «Реал».

    «Думаю, это правда, раз Роналду так сказал. В «Ювентусе» можно очень хорошо работать, учитывая нашу организацию. Мы добиваемся отличных результатов не только потому, что покупаем отличных игроков, или из-за технической организации.

    Великие результаты достигаются потому, что клуб силен и надежен. Без отличного управления игрокам и тренерам будет трудно добиться результатов», – приводит слова Аллегри "Газета.Ru" со сылкой на Goal.com.

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