СМИ: Икарди подпишет новый контракт с «Интером»

Об этом сообщает Football Italia.
Форвард "Интера" Мауро Икарди продолжит выступления за миланский клуб.
Согласно источнику, 25-летний нападающий договрился с руководством о продлении контракта, который рассчитан до 2023 года. Отмечается, что теперь капитан "Интера" будет получать 7 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован мадридский "Реал". Напомним, Икарди выступает за миланский клуб с 2013 года.
В нынешнем сезоне аргентинец провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 2 голевых паса.