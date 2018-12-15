СМИ: Икарди подпишет новый контракт с «Интером»

Футбол 15 декабря 2018 11:11 Источник: Football Italia Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Football Italia.

Форвард "Интера" Мауро Икарди продолжит выступления за миланский клуб.

Согласно источнику, 25-летний нападающий договрился с руководством о продлении контракта, который рассчитан до 2023 года. Отмечается, что теперь капитан "Интера" будет получать 7 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован мадридский "Реал". Напомним, Икарди выступает за миланский клуб с 2013 года.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 2 голевых паса.