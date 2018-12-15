Маурисио Почеттино: Не стану расстраиваться, если «Тоттенхэм» никого не пригласит зимой

На данный момент "шпоры" занимают 3-е место в таблице АПЛ.
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен в своей команде и не переживает за усиление состава зимой 2019 года.
"Не стану расстраиваться, если клуб никого не пригласит в ближайшее трансферное окно. Я прекрасно понимаю, что это непросто в январе.
К тому же, посмотрите, как выступали игроки, сменившие клубную прописку зимой. Что войти в новый коллектив, нужно время. Иногда лучше никого не приглашать вообще, если у вас нет подходящего новичка", – цитирует Почеттино Sports Mole.
Отметим, что "Тоттенхэм" гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.