Маурисио Почеттино: Не стану расстраиваться, если «Тоттенхэм» никого не пригласит зимой - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 11:35Источник: SportsMoleАвтор: Гичунцев Артур

    Маурисио Почеттино: Не стану расстраиваться, если «Тоттенхэм» никого не пригласит зимой

    На данный момент "шпоры" занимают 3-е место в таблице АПЛ.

    Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен в своей команде и не переживает за усиление состава зимой 2019 года.

    "Не стану расстраиваться, если клуб никого не пригласит в ближайшее трансферное окно. Я прекрасно понимаю, что это непросто в январе.

    К тому же, посмотрите, как выступали игроки, сменившие клубную прописку зимой. Что войти в новый коллектив, нужно время. Иногда лучше никого не приглашать вообще, если у вас нет подходящего новичка", – цитирует Почеттино Sports Mole.

    Отметим, что "Тоттенхэм" гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

    #апл#фк тоттенхэм#почеттино маурисио#Возможные трансферы
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