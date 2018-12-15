СМИ: Игуаин может зимой перебраться в «Челси»

Футбол 15 декабря 2018 12:34 Источник: Football Italia Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне аргентинец провел 16 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевых паса.

"Милан" не планирует выкупать форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, сообщает сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia и Rai Sport.

Согласно источнику, "россонери" испытывают финансовые проблемы и могут разгрузить зарплатную ведомость, отправив 31-летнего игрока в "Челси" до конца текущего сезона.

Отмечается, что у "Милана" есть возможность выкупить нападающего за 36 млн евро, однако, клуб не будет этого делать.

Ранее сообщалось, что Игуаин может перейти в "Челси" по инициативе главного тренера "синих" Маурицио Сарри, который тренировал форварда в "Наполи".