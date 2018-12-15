СМИ: Игуаин может зимой перебраться в «Челси» - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 12:34Источник: Football ItaliaАвтор: Гичунцев Артур

    СМИ: Игуаин может зимой перебраться в «Челси»

    В текущем сезоне аргентинец провел 16 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевых паса.

    "Милан" не планирует выкупать форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, сообщает сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia и Rai Sport.

    Согласно источнику, "россонери" испытывают финансовые проблемы и могут разгрузить зарплатную ведомость, отправив 31-летнего игрока в "Челси" до конца текущего сезона.

    Отмечается, что у "Милана" есть возможность выкупить нападающего за 36 млн евро, однако, клуб не будет этого делать.

    Ранее сообщалось, что Игуаин может перейти в "Челси" по инициативе главного тренера "синих" Маурицио Сарри, который тренировал форварда в "Наполи".

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