Караваев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 12:57Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Караваев прокомментировал информацию об интересе «Зенита»

    Ранее сообщалось, что питерский клуб готов пригласить Караваева, однако, последнее слово за главным тренером команды Сергеем Семаком.

    Защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

    "Читал об этом в прессе, но ничего не слышал. То же самое касается моего агента.

    Я счастлив в "Витессе", хочу добиться успеха с этой командой. Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но я всем доволен и хочу, чтобы всё так и продолжалось", – цитирует Караваева Omroep Gelderland.

    В текущем сезоне 23-летний российский футболист провел 21 матч и отдал 3 голевых паса.

    #Футбол-Россия#РПЛ#чемпионат голландии по футболу#фк витесс#фк зенит#караваев вячеслав#Возможные трансферы
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