Караваев прокомментировал информацию об интересе «Зенита»

Футбол 15 декабря 2018 12:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что питерский клуб готов пригласить Караваева, однако, последнее слово за главным тренером команды Сергеем Семаком.

Защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

"Читал об этом в прессе, но ничего не слышал. То же самое касается моего агента.

Я счастлив в "Витессе", хочу добиться успеха с этой командой. Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но я всем доволен и хочу, чтобы всё так и продолжалось", – цитирует Караваева Omroep Gelderland.

В текущем сезоне 23-летний российский футболист провел 21 матч и отдал 3 голевых паса.