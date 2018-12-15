Марсело: Никогда не думал об уходе из «Реала»

Футбол 15 декабря 2018 13:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Игрок выступает за "за сливочных" с 2007 года. Ранее сообщалось, что бразилец может перебраться в "Ювентус".

Защитник мадридского "Реала" Марсело исключил свой уход из команды по собственной инициативе.

"Никогда не думал об уходе из "Реала". Делаю все, чтобы быть нужным команде.

Для меня не имеет значения игровое время. Даже если я буду выходить на 15 минут, то буду отдавать себя игре и сделаю все для победы", – приводит слова бразильца Club del Deportista.

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас. Его контракт с клубом действует до 2022 года.