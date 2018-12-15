«Барселона» отправила запрос «Челси» об аренде Кристенсена

Такой информацией располагает издание Sport.es.
Защитник "Челси" Андреас Кристенсен может покинуть команду. Согласно источнику, к игроку сборной Дании проявляет интерес "Барселона".
Отмечается, что каталонский клуб ищет временную замену французскому защитнику Самуэлю Юмтити. Представители "Барселоны" вышли на связь с руководством "синих", однако, лондонцы ответили отказом.
Сам футболист готов переехать в чемпионат Испании и в ближайшее время постарается убедить боссов "Челси" отпустить его на "Камп Ноу".
Напомним, Кристенсен потерял место в стартовом составе после прихода Маурицио Сарри на пост главного тренера команды. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 1 матч.