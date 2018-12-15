«Барселона» отправила запрос «Челси» об аренде Кристенсена - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 13:50Источник: Sport.esАвтор: Гичунцев Артур

    «Барселона» отправила запрос «Челси» об аренде Кристенсена

    Такой информацией располагает издание Sport.es.

    Защитник "Челси" Андреас Кристенсен может покинуть команду. Согласно источнику, к игроку сборной Дании проявляет интерес "Барселона".

    Отмечается, что каталонский клуб ищет временную замену французскому защитнику Самуэлю Юмтити. Представители "Барселоны" вышли на связь с руководством "синих", однако, лондонцы ответили отказом.

    Сам футболист готов переехать в чемпионат Испании и в ближайшее время постарается убедить боссов "Челси" отпустить его на "Камп Ноу".

    Напомним, Кристенсен потерял место в стартовом составе после прихода Маурицио Сарри на пост главного тренера команды. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 1 матч.

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