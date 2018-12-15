«Барселона» отправила запрос «Челси» об аренде Кристенсена

Футбол 15 декабря 2018 13:50 Источник: Sport.es Автор: Гичунцев Артур

Такой информацией располагает издание Sport.es.

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен может покинуть команду. Согласно источнику, к игроку сборной Дании проявляет интерес "Барселона".

Отмечается, что каталонский клуб ищет временную замену французскому защитнику Самуэлю Юмтити. Представители "Барселоны" вышли на связь с руководством "синих", однако, лондонцы ответили отказом.

Сам футболист готов переехать в чемпионат Испании и в ближайшее время постарается убедить боссов "Челси" отпустить его на "Камп Ноу".

Напомним, Кристенсен потерял место в стартовом составе после прихода Маурицио Сарри на пост главного тренера команды. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 1 матч.