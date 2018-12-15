СМИ: «Бавария» и Атлетико» претендуют на Перишича

Футбол 15 декабря 2018 13:55 Источник: Tuttosport Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что хорватский футболист был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Миланский "Интер" готов продать полузащитника Ивана Перишича по окончании текущего сезона, сообщает Tuttosport.

Согласно источнику, клуб отпустит 29-летнего игрока за 50 млн евро. Отмечается, что им интересуются "Бавария" и мадридский "Атлетико".

Напомним, Перишич выступает в серии А с 2015 года. В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Добавим, что до перехода в "Интер" футболист защищал цвета дортмундской "Боруссии".