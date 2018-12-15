Хосеп Гвардиола: Достойно ответили на поражение от «Челси» - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 18:39Источник: BBC

    Хосеп Гвардиола: Достойно ответили на поражение от «Челси»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги домашнего матча 17-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:1).

    - Это была тяжелая игра, особенно учитывая, что мы играли в среду с «Хоффенхаймом». Но мы достойно ответили на поражение на «Стэмфорд Бридж».

    Иногда требуется время, чтобы войти в ритм. Несмотря на то, что старт матча выдался очень сложным, нам удалось забить первыми. Мы отлично начали второй тайм, но лучше всего мы играли, после пропущенного мяча.

    «Эвертон» очень силен физически. После того как счет стал 2:1, нам повезло, что удалось забить третий гол. В некоторых эпизодах нам следовало лучше контролировать игру.

    Должен ли Жесус разговаривать по-английски? Я настаиваю на том, чтобы все игроки изучали английский язык.

    Буду ли я смотреть встречу «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»? Конечно, это отличный матч для просмотра, - цитирует Гвардиолу ВВС.

    Добавим, что после этой победы «Манчестер Сити» набрал 44 очка и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Гвардиолы на своем поле встретится с «Кристал Пэлас».

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