Гол Левандовски помог «Баварии» разгромить на выезде «Ганновер»

Футбол 15 декабря 2018 19:21 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Баварии» уверенно переиграли «Ганновер-96» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Германии со счетом 4:0.

В составе мюнхенской команды голами отметились Йозуа Киммих (2-я минута), Давид Алаба (29), Серж Гнабри (53), Роберт Левандовски (62).

После этой победы «Бавария» набрала 30 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Ганновер», имея в активе десять баллов, занимает 18-е место.

В следующем туре «Бавария» на своем поле примет «РБ Лейпциг», а «Ганновер» в гостях сыграет против «Фрайбурга».