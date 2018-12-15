Гол Эриксена в компенсированное время матча принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли»

Футбол 15 декабря 2018 19:52 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Тоттенхэма» взяли верх над «Бернли» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на первой минуте компенсированного времени забил полузащитник лондонской команды Кристиан Эриксен.

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 39 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе 12 баллов, занимает 17-е место.

В следующем туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет против «Эвертона», а «Бернли» в гостях встретится с «Арсеналом».