«Уотфорд» прервал безвыигрышную серию, обыграв «Кардифф»

Футбол 15 декабря 2018 19:55 Источник: «Советский спорт»

В матче 17-го тура английской премьер-лиги «Уотфорд» на своем поле обыграл «Кардифф» со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Жерар Деулофеу (16-я минута), Хосе Холебас (52) и Домингош Кина (68), а у гостей мячи забили Дэвид Хойлетт (80) и Бобби Рид (82).

«Уотфорд» прервал безвыигрышную серию из шести игр в АПЛ и с 24 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, а «Кардифф» расположился на 16-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре «Шершни» 22 декабря на выезде сыграют с «Вест Хэмом», а «Лазурные птицы» в этот же день примут «Манчестер Юнайтед».