Дубль Гризманна помог «Атлетико» обыграть на выезде «Вальядолид»

Футбол 15 декабря 2018 20:10 Источник: «Советский спорт»

В матче 16-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Вальядолид» со счетом 3:2.

У победителей встречи дубль оформил Антуан Гризманн (45-я и 80-я минуты) и единожды отличился Никола Калинич (26), а у хозяев поля мяч забил Фернандо Калеро (57), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник гостей Сауль (63).

«Атлетико» с 31 очком поднялся на второе место в турнирной таблице, а «Вальядолид» расположился на 12-й строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре «матрасники» 22 декабря примут «Эспаньол», а подопечные Серхио Гонсалес в тот же день на выезде сыграют с «Атлетиком».