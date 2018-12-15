Сергей Ташуев: «Краснодару» однозначно нужен игрок нападения - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 20:59Источник: «Евро-футбол.ру»

    Сергей Ташуев: «Краснодару» однозначно нужен игрок нападения

    Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев Какое усиление требуется краснодарской команде зимой.

    - Я думаю, команде однозначно нужен игрок нападения. Со Смоловым в атаке «горожане» играли интереснее. Стиль «Краснодара» как раз подходил Смолову: активная позиционная атака большими силами. Сейчас в команде есть, условно, Вандерсон и Куэва – хорошие футболисты на самом деле. Но вот именно такого быстрого форварда, как Смолов, не хватает.

    Ари, как мне кажется, больше чем сейчас себя уже не реализует. Какой он есть, такой он есть. Будут у него удачные матчи и неудачные. Что касается Игнатьева, то он парень с большими задатками. Но выигрывать большие турниры только с молодёжью сложновато. Молодые футболисты, конечно, тоже должны быть. И если их есть двое, это уже хорошо и великолепно. Однако при этом нужны обязательно и большие личности, футболисты с устоявшейся нервной системой, - приводит слова Ташуева «Евро-Футбол.ру».

    Напомним, что после 16 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 33 очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.

    #фк краснодар#ташуев сергей#рпл#Футбол-Россия
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