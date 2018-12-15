«Вест Хэм» одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде «Фулхэм»

Футбол 15 декабря 2018 22:24 Источник: «Советский спорт»

В матче 17-го тура английской премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде обыграл «Фулхэм» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Роберт Снодграсс и Майкл Антонио, забившие на 17-й и 29-й минутах соответственно.

«Вест Хэм» одержал четвертую победу кряду в АПЛ и с 24 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, а «Фцлхэм» расположился на 20-й строчке, имея в активе девять очков.

В следующем туре «молотобойцы» 22 декабря примут «Уотфорд», а «дачники» в тот же день на выезде сыграют с «Ньюкасл Юнайтед».