Черышев – в старте «Валенсии» на матч с «Эйбаром»

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на своем поле примет «Валенсию».
Стали известны стартовые составы команд:
«Эйбар»: Риесго, Анхель, Рамис, Оливейра, Пенья, Сасета, Диоп, Хордан, Орельяна, Шарлес, Энрич
«Валенсия»: Нето, Гайя, Паулиста, Гарай, Васс, Черышев, Парехо, Коклен, Солер, Мина, Родриго.
¡Salimos a calentar! 👏👏👏— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 15 декабря 2018 г.
Amunt, @valenciacf!!! 🦇 #EibarValenciahttps://t.co/Fgwj65smj5
Напомним, матч состоится сегодня, 15 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.