Черышев – в старте «Валенсии» на матч с «Эйбаром»

Футбол 15 декабря 2018 22:32 Источник: «Советский спорт»

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на своем поле примет «Валенсию».

Стали известны стартовые составы команд:

«Эйбар»: Риесго, Анхель, Рамис, Оливейра, Пенья, Сасета, Диоп, Хордан, Орельяна, Шарлес, Энрич

«Валенсия»: Нето, Гайя, Паулиста, Гарай, Васс, Черышев, Парехо, Коклен, Солер, Мина, Родриго.

Напомним, матч состоится сегодня, 15 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.