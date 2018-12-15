«Манчестер Юнайтед» продлил контракт со Смоллингом

Футбол 15 декабря 2018 23:21 Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт английской команды, новое соглашение рассчитано до июня 2022 года с возможностью продления еще на один год.

- Это мой девятый сезон в клубе, и я решил продолжить прогрессировать в этой команде. Это большая честь играть за «Манчестер Юнайтед», и сейчас мы все сконцентрированы на плотном графике матчей в праздничный период, - приводит слова Смоллинга пресс-служба команды.

- Я очень рад, что Крис подписал новый контракт. Он был в клубе в течение ряда лет и сейчас является одним из старших игроков «Манчестер Юнайтед, - прокомментировал подписание контракта главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

Напомним, что Смоллинг перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Фулхэма» в 2010 году.