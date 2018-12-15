Унаи Эмери: У «Арсенала» получилось хорошее начало сезона, но мы лишь пятые в АПЛ

Футбол 15 декабря 2018 23:33

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, что задачей лондонской команды является попадание в четверку лучших по итогам текущего сезона.

- Я думаю, что нам нужно больше. У нас получилось хорошее начало сезона, но сейчас мы располагаемся лишь на пятом месте в турнирной таблице. Наше внимание сосредоточенно на том, чтобы оказаться среди команд первой четверки.

Считаю, что «Арсенал» идет своим путем и становится лучше. Мы должны делать свою работу быстро, но при этом нам также необходимо набраться терпения, - передает слова Эмери Sky Sports.