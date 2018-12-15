Роман Павлюченко: О каком прогрессе можно говорить, когда мы играем в минус 17-20 градусов в шапках и в подштанниках?

Футбол 15 декабря 2018 23:43 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко раскритиковал нынешнее поколение молодых российских футболистов.

«Я пока не вижу потенциала у молодых российских игроков. Возьмите Евро-2008. Нас много уехало в Европу. А сейчас после чемпионата мира сколько уехало? Головин. И тот бедный не играет.

Вот такой уровень футболистов сейчас. Но о каком прогрессе и футболе можно говорить, когда мы играем в минус 17-20 градусов в шапках и в подштанниках? У нас футбольная страна, но околофутбольные люди», – приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».