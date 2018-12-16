Гол Роналду принес победу «Ювентусу» в туринском дерби - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 00:29Источник: «Советский спорт»

    Гол Роналду принес победу «Ювентусу» в туринском дерби

    В матче 16-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Торино» с минимальным счетом – 1:0.

    У победителей встречи единственный мяч забил Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 70-й минуте.

    «Ювентус», не знающий поражений в текущем сезоне серии А, одержал шестую победу кряду и с 46 очками лидирует в турнирной таблице, а «Торино» расположился на шестой строчке, имея в активе 22 очка.

    В следующем туре «Старая синьора» 22 декабря примет «Рому», а «быки» в тот же день на выезде сыграют с «Сассуоло».

    #серия а#фк ювентус#фк торино#роналду криштиану
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