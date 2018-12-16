«Витесс» Слуцкого переиграл «Венло» и вышел на шестое место в чемпионате Голландии

Футбол 16 декабря 2018 00:37 Источник: «Советский спорт»

В матче 16-го тура чемпионата Голландии «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «Венло» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Мартин Эдегор (32-я минута) и Уссама Дарфалу (80), а у гостей единственный мяч забил Пениэль Млапа (76).

«Витесс» с 25 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, а «Венло» расположился на девятой строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре подопечные Слуцкого 23 декабря на выезде сыграют с «Графсхапом», а команда Маурица Стейна двумя днями ранее примет «Зволле».