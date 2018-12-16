«Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Эйбаром», Черышев отыграл 82 минуты

Футбол 16 декабря 2018 00:43 Источник: «Советский спорт»

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Эйбаром» – 1:1.

У гостей голом отметился Родриго (29-я минута), а у хозяев поля мяч забил Шарлес (56), реализовавший пенальти.

Российский полузащитник гостевой команды Денис Черышев вышел в старте и отыграл 82 минуты, вместо него на поле появился Ферран Торрес.

«Эйбар» с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Валенсия» расположилась на 14-й строчке, имея в активе 19 очков.

В следующем туре «летучие мыши» 23 декабря примут «Уэску», а «оружейники» днем ранее на выезде сыграют с «Бетисом».