Анри включил Головина в заявку «Монако» на матч с «Лионом»

Футбол 16 декабря 2018 01:18 Источник: ФК «Монако»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри объявил имена футболистов, которые получат возможность сыграть в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

Французский специалист в заявку на матч включил: Диего Бенальо, Лоик Бадиашиль, Бенуа Бадиашиле, Джулиан Бианкон, Камиль Глик, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Андреа Раджи, Нассер Шадли, Александр Головин, Хан-Ноа Массенго, Кефрен Тюрам, Юри Тилеманс, Пеле, Софьян Диоп, Радамель Фалькао, Мусса Силла.

Напомним, матч «Лион» – «Монако» состоится сегодня, 16 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.