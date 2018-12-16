Анри включил Головина в заявку «Монако» на матч с «Лионом» - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 01:18Источник: ФК «Монако»

    Анри включил Головина в заявку «Монако» на матч с «Лионом»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри объявил имена футболистов, которые получат возможность сыграть в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

    Французский специалист в заявку на матч включил: Диего Бенальо, Лоик Бадиашиль, Бенуа Бадиашиле, Джулиан Бианкон, Камиль Глик, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Андреа Раджи, Нассер Шадли, Александр Головин, Хан-Ноа Массенго, Кефрен Тюрам, Юри Тилеманс, Пеле, Софьян Диоп, Радамель Фалькао, Мусса Силла.

    Напомним, матч «Лион» – «Монако» состоится сегодня, 16 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

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