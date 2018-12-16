Маурицио Сарри: У проблемы расизма нет решения - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 07:35Источник: ФК «Челси»Автор: Спирин Дмитрий

    Маурицио Сарри: У проблемы расизма нет решения

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию с полузащитником «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.

    Ранее лондонский клуб установил личность четырех фанатов, подозреваемых в расизме по отношению к игроку.

    - Могу только повторить, что осуждаю любое проявление расизма и дискриминации. Мне нужно думать о футболе, о своей команде и игроках. А руководство клуба примет меры.

    В Италии больше говорят о футболе, о выборе состава, о позициях на поле и заменах. Обычно вопросы касаются футбола. В Италии есть подобные проблемы. Проблема дискриминации больше актуальна для людей с юга Италии. Я три года тренировал в Неаполе и хорошо знаю ситуацию. Но на пресс-конференциях 95% вопросов касаются футбола.

    Это достаточно распространенная проблема. И совершенно нормально, что люди борются сообща. Меня иногда удивляет, что все в Англии просят найти решение. У этой проблемы нет решения. И в Англии, и во Франции, и в Италии, и в других странах мира всегда найдутся неумные люди, – сказал Сарри.

    #сарри маурицио#фк челси#апл
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