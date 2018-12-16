Андрей Канчельскис: Надо дать шанс и Кокорину, и Мамаеву. Думаю, они поняли смысл жизни

Футбол 16 декабря 2018 10:10 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что находящиеся в СИЗО форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев заслужили шанс вернуться на поле.

- Надо верить, что он вернется на свой уровень, надо дать ему шанс. Вся эта история поднадоела всем. Надо сделать правильные выводы. Надо дать шанс и Кокорину, и Мамаеву. Думаю, они поняли смысл жизни и то, как нужно вести себя в будущем. Они будут отдавать все силы на футбольном поле в будущем и доказывать, что случившееся - ошибка, - приводит слова Канчельскиса "Спорт уик-энд".

Напомним, Тверской районный суд Москвы ранее продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля. Футболисты обвиняются в хулиганстве и нанесении побоев.