Жозе Моуринью: Салах - ядерная угроза «Ливерпуля» - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 13:30Источник: Goal.com

    Жозе Моуринью: Салах - ядерная угроза «Ливерпуля»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о полузащитнике «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

    - Он невероятно хорошо прибавил на всех уровнях. Удивительное физическое развитие. Салах из быстрого и хрупкого мальчика превратился в быстрого и сильного мужчину.

    Мохамед не был психологически приспособлен, когда перешел из маленькой швейцарской команды в большой клуб премьер-лиги. Это было слишком давно, но я помню, как выпускал его на поле «Уайт Харт Лейн» и «Этихад», но это было слишком для него.

    А теперь он готов играть везде, против любой команды - он может поехать в Барселону или Мадрид. И везде он играет так: «Я Мо-Мо Салаха, и я никого не боюсь».

    Салах - фантастический игрок, совершенно не похожий на того подающего надежды игрока, что мы купили у «Базеля» в «Челси». Он был перспективным футболистом, а стал одним из лучших игроков в мире, и тот факт, что я знаю его, никак мне не помогает.

    Перед каждой игрой мы пытаемся проанализировать своего соперника, стараемся узнать сильные и слабые стороны противника. И когда едешь на матч с «Ливерпулем», ты знаешь, что у этой команды много сильных сторон, но, конечно, Салах - ядерная угроза команды, - передает слова Моуринью портал Goal.com.

    Добавим, что встреча 17-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 16 декабря, на стадионе «Энфилд» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    #апл#фк ливерпуль#фк манчестер юнайтед#моуринью жозе#салах мохамед
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