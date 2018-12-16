«Милан» по-прежнему заинтересован в переходе Фабрегаса

Футбол 16 декабря 2018 13:51 Источник: Calciomercato.com

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас все еще может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Calciomercato.com, «Милан» не оставляет попыток договориться с «Челси» о трансфере 31-летнего хавбека, чей контракт с лондонским клубом заканчивается в конце текущего сезона.

Однако, как отмечает издание, «Челси» не намерен снижать цену в 12 миллионов евро за переход Фабрегаса, в то время как итальянский клуб готов предложить испанца лишь 8 миллионов.

Добавим, что в текущем сезоне полузащитник провел всего девять матчей (один в премьер-лиге) за «Челси» и забил один гол.