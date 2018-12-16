Андрей Аршавин: Проект, который я возглавлю, есть практически в каждом большом клубе

Футбол 16 декабря 2018 14:44 Источник: ФК «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о своей новой должности в петербургском клубе.

- Проект, который я возглавлю, есть практически в каждом большом клубе. Это тренировочный лагерь, куда будут приглашаться самые талантливые ребята из всех регионов России. Это будет круглогодично. При этом мы не хотим, чтобы была только спортивная составляющая, но еще культурная и образовательная. Именно поэтому «Зенит» пописывает договоры с театрами, университетами. Пока дети будут находиться в нашей Академии две-три недели, у них не должен прекращаться и общеобразовательный процесс, - цитирует Аршавина пресс-служба «Зенита».

Отмечается, что к своим обязанностям Аршавин приступает с 1 января.