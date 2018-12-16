Андрей Ещенко: Работа кипит. Чуть-чуть покромсали (видео) - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 16:16Источник: Instagram

    Андрей Ещенко: Работа кипит. Чуть-чуть покромсали (видео)

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, который 7 декабря был успешно прооперирован в Риме, показал, как выглядит его нога.

    «Работа кипит. Чуть-чуть покромсали», - подписал Ещенко видео, которое опубликовал в своем Instagram.

    Напомним, что Ещенко получил повреждение в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Рапидом» (1:2).

    Ранее сообщалось, что на полное восстановление футболиста потребуется около шести месяцев.

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    Работа кипит 😃😃чу чуть покромсали 🤣🤣🤣

    Публикация от ESHCHENKO ANDREY (@eshchenko.andrey)

    #рпл#Футбол-Россия#фк спартак#ещенко андрей
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