Футбол 16 декабря 2018 16:16 Источник: Instagram

Андрей Ещенко: Работа кипит. Чуть-чуть покромсали (видео)

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, который 7 декабря был успешно прооперирован в Риме, показал, как выглядит его нога.