«Челси» в гостях переиграл «Брайтон»

Футбол 16 декабря 2018 18:22 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Челси» одержали победу над «Брайтоном» в выездном матче 17-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Педро Родригес (17-я минута) и Эден Азар (33). У проигравших отличился Соломон Марч (66).

После этой победы «Челси», набрав 37 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон», имея в активе 21 балл, занимает 13-е место.

В следующем туре «Челси» на своем поле примет «Лестер», а «Брайтон» в гостях сыграет против «Борнмута».