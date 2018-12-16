«Саутгемптон» прервал беспроигрышную серию «Арсенала» из 14 матчей, у Мхитаряна дубль

Футбол 16 декабря 2018 18:24 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Арсенала» проиграли «Саутгемптону» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Англии со счетом 2:3.

В составе лондонской команды дублем отметился Генрих Мхитарян (28-я и 53-я минуты). У хозяев поля два мяча на свой счет записал Дэнни Ингс (20, 44), еще один гол забил Чарльз Остин (85).

После этой игры «Арсенал», набрав 34 очка, располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон», имея в активе 12 баллов, занимает 17-е место.

В следующем туре «Арсенал» на своем поле примет «Бернли», а «Саутгемптон» в гостях сыграет против «Хаддерсфилд Тауна».